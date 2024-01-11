Более 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве в прошлом году

Свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве в 2023 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом в четверг, 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов, — передает его слова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По его словам, обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий. Специалисты меняют входные двери и витражное остекление, а также ремонтируют козырьки и напольную плитку.

Бирюков подчеркнул, что все подъездные двери, установленные по программе капремонта, обладают высокой пожаростойкостью и оснащены окном для обзора территории у подъезда.