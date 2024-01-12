Собянин рассказал о переселении 150 тыс. москвичей по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с семьей сварщика Владимира Потанина, ставшего 150-тысячным москвичом, переселяемым по программе реновации столичного жилфонда, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Программа реновации набирает обороты. Огромная программа, крупнейшая в мире. И вот сегодня вы 150-тысячный житель, который переселяется по программе реновации», – сказал Собянин.

Он поздравил семью Потаниных с новосельем и подарил им сертификаты на машиноместо и на приобретение кухни.

«Дома качественные. Надеюсь, комфортные. Так что поздравляю вас с новосельем и желаю вам счастья, здоровья, успехов в новом доме», – сказал мэр.

Семья Потаниных переселяется в двухкомнатную квартиру по адресу: ул. Введенского, д. 5 в районе Коньково.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, шестисекционный жилой дом на ул. Введенского был построен по индивидуальному проекту. Новый комплекс состоит из двух отдельно стоящих корпусов: по три секции в каждом – 7-13-17 этажей.

В новостройке имеется 418 квартир, в том числе 135 однокомнатных, 170 двухкомнатных и 113 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 23,7 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Для жильцов построен подземный паркинг на 132 машиноместа. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Создана безбарьерная среда. На прилегающей территории обустроены детские и спортивная площадки. Переезд в дом начался с 11 января 2024 года.