Открытый тест по оплате проезда через СБП начался на турникетах метро и МЦК

Москвичи и гости столицы могут оплатить проезд в метро и на МЦК при помощи системы быстрых платежей (СБП). Она доступна на всех турникетах. Об этом в четверг, 11 января, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Москва — один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие, — отметил заммэра.

Теперь система СБП запустилась в тестовом режиме на всех турникетах метро и Московских центральных диаметров. Для пассажиров рельсового транспорта опять стала доступна удобная оплата при помощи смартфона.

СБП — это отечественная и безопасная технология, за разработку которой отвечал Банк России, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

5 января Максим Ликсутов рассказал, что москвичи стали чаще производить оплату за проезд в общественном транспорте банковской картой на турникетах в метрополитене и на МЦК. Спрос на данный формат расчета вырос почти на 65 процентов.