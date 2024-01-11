На Профсоюзной улице построят дом по программе реновации

На юго-западе столицы построят односекционный дом для участников программы реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Здание переменной этажности возведут по адресу: Профсоюзная улица, земельный участок № 60.

«На месте двух ветхих пятиэтажек в Обручевском районе появится современная новостройка с коммерческими помещениями на первом этаже. Входные группы будут расположены с двух сторон секции, между ними предусмотрен вестибюль, место консьержа, колясочная и лифтовый холл. На подземном этаже для удобства жильцов оборудуют паркинг на 65 машино-мест. Общая площадь дома составит около 25 тысяч квадратных метров», — рассказал Антон Слободчиков.

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Фасады здания облицуют рельефными терракотовыми панелями и алюминиевыми кассетами, сделают их вентилируемыми. На внешней стороне стен установят корзины под кондиционеры, а входные группы оформят витражным остеклением.

В доме будет 200 квартир: 50 однокомнатных и по 75 двух- и трехкомнатных. В них установят необходимое оборудование, в том числе осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехнику. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

В здании и на территории рядом с ним создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Возле дома обустроят проезды, тротуары и наземные автостоянки, оборудуют игровые и спортивные площадки, места для отдыха, установят малые архитектурные формы, а также проведут освещение, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам, возведенным по программе реновации. Строительство многоквартирного дома на Профсоюзной улице будет находиться под надзором инспекторов ведомства на каждом этапе. График проверок составят после того, как застройщик подаст извещение о начале работ. К выездным мероприятиям привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций на соответствие проектной документации.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.