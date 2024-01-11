Электродепо «Аминьевское» стало одним из крупнейших в столице

Открывшееся на западе столицы электродепо «Аминьевское» занимает территорию бывшей промзоны площадью почти 16 гектаров. Его строительство было сложным технологическим проектом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новое электродепо, расположенное в Можайском районе столицы, стало одним из крупнейших в городе. Оно предназначено для обслуживания и отстоя подвижного состава Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Реализация этого проекта стала сложной задачей: необходимо было расположить инфраструктуру депо с учетом сложившейся городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с Большой кольцевой линией метро», — рассказал Андрей Бочкарев.

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В составе электродепо более 60 основных и вспомогательных зданий и сооружений. На территории в районе пересечения улиц Верейской и Генерала Дорохова построили отстойно-ремонтный корпус, рассчитанный на 29 канав, здание эксплуатационного персонала, мотодепо, лабораторно-испытательный комплекс и другие сооружения.

«Сергей Собянин открыл новое электродепо “Аминьевское” Большой кольцевой линии. Это стало завершающим этапом строительства обслуживающей инфраструктуры на БКЛ. Составы будут проходить еще более качественное обслуживание на самом современном оборудовании. Также здесь создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест со стабильным доходом и социальными гарантиями Правительства Москвы. Благодаря открытию депо поездки пассажиров по БКЛ станут еще комфортнее», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для обеспечения сообщения между метрополитеном и объектами электродепо потребовалось построить соединительные ветки с эстакадами. Они введены в эксплуатацию одновременно с началом работы транспортного предприятия. Сооружения возвышаются над реками Сетунью и Навершкой, а также над Верейской улицей. Для их возведения потребовались сложные инженерные расчеты.

Технологические сооружения стали частью облика города. На каждом из мостов предусмотрена архитектурная подсветка, создающая эффект светящейся линии. Основным цветом их отделки является серый кварцевый, а пролетные бетонные балки выполнены в узнаваемом бирюзовом оттенке Большой кольцевой линии (БКЛ).