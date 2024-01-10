Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с «важными» кафрскими воронами.

— Внимание! Это видео заряжено на активность. В вольере кафрских воронов кипучая деятельность — каждый непременно чем-то занят. Пожалуй, самые деловые птицы у нас в зоопарке, — написала она.

На ролике видны семь очень «важных» птиц, действительно, каждая из которых чем-то занята. Одна смотрит на своих сородичей с пенька, другие рвут упаковку из-под корма, еще один что-то несет в клюве. Большинство же просто смотрит в пол в поисках чего-нибудь вкусненького.

Один из подписчиков Telegram-канала Акуловой справедливо назвал этих пернатых «деловыми колбасами».