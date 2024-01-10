В Москве ночью наступит аномальное потепление

В ночь на 11 января москвичей ожидает аномальное потепление. Температура повысится с минус 10 градусов до нуля, рассказал России Роман Вильфанд.

Кроме того, циклон принесет в столицу снегопад. Уже днем в четверг вновь похолодает до минус 10-13 градусов и придет метель. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице.