Столичные городские службы ликвидируют последствия снегопада

На круглосуточное дежурство вышли порядка 1,5 тысячи аварийных бригад. В первую очередь они уделяют внимание своевременной очистке пешеходных зон, тротуаров, территорий возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, а также объектов социальной сферы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, от снега и наледи очищают скатные кровли домов и фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.