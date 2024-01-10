Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год

Жителей Московской области и столицы ждет похолодание до -23 °С. Об этом заявил RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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По его словам, столбики термометров резко рухнут с околонулевой температуры. А до этого регион ожидает снегопад.

«Снегопад завтра пройдет от Петербурга до Москвы и Рязани, затронет Костромскую, Ярославскую, Тверскую, Владимирскую области, снежный покров будет выше климатической нормы», — пояснил синоптик.

При этом, по его словам, еще ряд российских регионов ждет аномально холодная погода, в том числе Крым, ДНР и ЛНР, Забайкалье, Якутию, Амурскую область, а также Красноярский и Хабаровский края.

«На 8 °С ниже климатической нормы погода в Татарстане и Мордовии», — заметил он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столицу пришли рекордные морозы. Так, 7 января температура воздуха в Москве опустилась до -25°, что на 12 градусов ниже климатической нормы.