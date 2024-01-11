Высота сугробов в Москве достигла 41 сантиметра

Высота сугробов в некоторых районах Московского региона достигает 41 сантиметра, что на пять сантиметров выше месячной нормы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, высота сугробов на территории ВДНХ достигает 30 сантиметров, на улице Балчуг — 28 сантиметров, а в районе Тушино — 41 сантиметра.

— Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3-й декады января, — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

В столице в четверг, 11 января, ожидаются сильный ветер и метель, а сугробы вырастут на четыре–шесть сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и снегопада в столице. Предупреждение действует в период с 21 часа 10 января до 21 часа 11 января.