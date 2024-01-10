Панду из столичного зоопарка назвали Катюшей

Первой родившейся в России панде дали имя Катюша, причем выбрали его жители Москвы из десятка вариантов. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", в нем приняли участие 380 тыс. человек.

"С самого начала из 10 предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов (29%), победил вариант "Катюша", - написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Сейчас Катюше уже четыре месяца, у нее много зубов и она неплохо ходит. Недавний осмотр показал: вес - 8,67 кг, а длина тела с хвостиком - 79,5 см.

Впрочем, даже осмотр маленькой панды - это целый ритуал. Она живет вместе со своем мамой Диндин, которая была передана Москве Китаем. Чтобы лишний раз не тревожить семью разлукой, на осмотр детеныша забирают с помощью хитрости. В одну часть вольера с перегородкой кладут любимые Диндин ростки бамбука и, пока она удаляется на трапезу, перегородку закрывают, а детеныша забирают на осмотр. В вольер с взрослой пандой люди не должны заходить по технике безопасности.