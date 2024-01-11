Москвичей предупредили о сильном похолодании

С 12 по 14 января в Московском регионе ожидается сильное похолодание. Об этом жителей столицы и области предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

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В четверг, 11 января, утром столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов Цельсия. К вечеру температура воздуха упадет сразу на десять градусов.

«В пятницу ночью температура опустится до минус 17-23 градусов Цельсия, а днем будет до минус 14-16 градусов Цельсия», — рассказал метеоролог.

В выходные будет еще холоднее: ночью до минус 27 градусов, а днем — до минус 30 градусов местами по области.

«Но в понедельник нас ждут значительные перемены — температура заметно повысится», — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, 15 января воздух прогреется до минус 10-15 градусов ночью и до минус 1-6 градусов днем. На следующий день ожидается 4-9 градусов мороза ночью и 3-8 градусов мороза днем.

«Такой температурный фон уже около климатической нормы. По предварительным расчетам, в среду будет аналогичная погода», — пояснил синоптик.