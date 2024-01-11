Аэропорты Московского региона работают штатно в условиях снегопада

Несмотря на мощный снегопад, аэропорты Московского региона работают в штатном режиме. Об этом в четверг, 11 января, рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России Артем Кореняко.

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На текущий момент из-за ухудшающихся погодных условий в столице усилен мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний. В воздушных гаванях также не планируют отменять и переносить вылеты.

— На 12:20 аэропорты Московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно. Контрольные чистки полос выполняются по мере необходимости. Задержек и отмен по метеоусловиям нет. Аэропорты оснащены достаточными силами и средствами для работы в условиях непогоды, — передает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

В Москве 11 января ожидаются ветер и метель, а сугробы вырастут на четыре–шесть сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, за 10 и 11 января общий прирост снежного покрова составит 10 сантиметров.