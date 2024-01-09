В Москве показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились на 63,6%

"Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в настоящее время в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. Вместе с тем в течение последних трех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 1 неделе 2024 года снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения на 63,6%", - говорится в сообщении.