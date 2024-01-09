МЧС предупредило о сильном снеге в Москве

Москвичей предупредили о сильном снегопаде
В Москве ожидается сильный снегопад до утра 10 января. Об этом сообщается на сайте в столичном ГУ МЧС России.
Предупреждение действует с 19:00 вторника до 6:00 среды.
«В Москве прогнозируется снег, местами сильный», — говорится в тексте.
Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей столичного региона призвали проявить бдительность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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