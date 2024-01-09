$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

В Москве ожидается сильный снегопад до утра 10 января. Об этом сообщается на сайте в столичном ГУ МЧС России.

МЧС предупредило о сильном снеге в Москве
© РИА Новости

Предупреждение действует с 19:00 вторника до 6:00 среды.

«В Москве прогнозируется снег, местами сильный», — говорится в тексте.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей столичного региона призвали проявить бдительность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Новости Москвы
МЧС России
Росгидромет
1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости