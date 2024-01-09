МЧС предупредило о сильном снеге в Москве

В Москве ожидается сильный снегопад до утра 10 января. Об этом сообщается на сайте в столичном ГУ МЧС России.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей столичного региона призвали проявить бдительность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.