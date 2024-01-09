Собянин заявил о продолжении развития Московских центральных диаметров

8 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях о росте туристического потока в столицу, а также поделился планами по развитию Московских центральных диаметров.

В прошлом году столица приняла на 22 процента больше гостей, чем в 2019-м. Тогда Москву посетили рекордные 25 миллионов туристов. В Москву приезжают не только чтобы отдохнуть, но и наладить деловые связи. По словам мэра, количество бизнес-поездок в прошлом году выросло на 28 процентов:

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— Мы добились этого благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды. Так, для представителей туристической отрасли в прошлом году в Москве провели три крупные конференции.

Хлеба да зрелищ

Последние годы в Москве набирает популярность гастрономический туризм. Попробовать блюда разных кухонь можно на фестивалях, которые сменяют друг друга от сезона к сезону, и в рамках спецпроектов — например, «Московский завтрак» и «Московское чаепитие». Также столица, следуя мировому тренду на всесезонный туризм, становится своеобразным городом-курортом. Зимой, например, в парках можно покататься на коньках и лыжах, летом — принять солнечные ванны на берегу водоемов или на специально оборудованных площадках с бассейнами.

Кроме того, Москва развивает круизный туризм. От двух речных вокзалов — Северного и Южного — отправляются теплоходы в различные российские города.

Еще один повод приехать в столицу — масштабные мероприятия вроде международной выставки-форума «Россия», которая до 12 апреля проходит на ВДНХ. На ней представлены успехи практически всех регионов нашей страны в различных сферах.

Еще больше

Один из знаковых транспортных проектов, которые реализуются в столице, — развитие Московских центральных диаметров (МЦД). В прошлом году запустили третий «Ленинградско-Казанский» и четвертый «Калужско-Нижегородский» диаметры.

— Теперь наземное метро столицы — это 4 диаметра, 136 станций и более 300 километров путей, — уточнил Собянин. — Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров, которые ежедневно экономят время и деньги на поездках.

Так, с 2019 года пассажиры первых двух диаметров сэкономили на поездках по городу 17,6 миллиарда рублей.

Новые связи

В этом году столичные власти продолжат развивать центральные диаметры.

— Вместе с коллегами из РЖД и ЦППК планируем завершить строительство нового московского городского вокзала Митьково МЦД-3, — сообщил Сергей Собянин, — и реконструкцию станции Щербинка МЦД-2.

Кроме того, на Белорусском вокзале откроют новый вестибюль, который соединит МЦД-1 и МЦД-4. Надземный переход через улицу Ленина построят в составе московского городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3.

На Тестовской четвертого диаметра появится выход к Мукомольному проезду и Большому Сити. А новый вестибюль станции «Деловой центр» центрального кольца обеспечит удобные переходы на МЦД-4 и московский городской вокзал Лианозово МЦД-1.

КСТАТИ

В конце прошлого года в районе Зябликово после реконструкции открыли международный автовокзал «Красногвардейский».