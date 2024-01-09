Собянин рассказал о наградах сотрудников и строителей столичного метро

Московский метрополитен и его строители получили в 2023 году больше десяти наград национальных и международных премий. Об этом во вторник, 9 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Внушительное число призов собрала Большая кольцевая линия (БКЛ), — отметил глава города.

Мэр отметил, что БКЛ попала «Книгу рекордов России» за самые протяженные двухпутные тоннели метро, а также стала проектом года, победив в городском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства». Кроме того, БКЛ признали лучшим инфраструктурным проектом года, заняв первое место в категории «Транспорт и машиностроение» премии «Время инноваций 2023».

В свою очередь, добавил глава города, новая станция «Пыхтино» Солнцевской линии получила международную архитектурную премию «Золотой Трезини-2023». Наградой станция была удостоена за лучший интерьер общественного пространства. Собянин поздравил всех сотрудников и строителей столичного метро, пожелал новых рекордов и наград, о чем написал в своем Telegram-канале.