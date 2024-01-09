Тематическую карту «Тройка» изготовили к открытию нового депо «Аминьевское»

К открытию нового депо «Аминьевское» была подготовлена тематическая карта «Тройка». Об этом во вторник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, новая «Тройка» выполнена в минималистичном стиле. Приобрести уникального вида проездной можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

— Совсем скоро электродепо «Аминьевское» начнет обслуживать Большую кольцевую линию метро, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Производство карты «Тройка» стало полностью отечественным. В столице была запущена производственная линия для корпусирования микросхем карты, которое обеспечивает контакт микрочипа с антенной и защищает его от повреждений.

Возможность оплачивать проезд картой «Тройка» в Московской области появилась в феврале 2021 года, за это время ей воспользовались более 60 миллионов раз.