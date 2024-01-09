Старый Новый год отметят в Музее Победы

В Музее Победы в субботу, 13 января, отметят Старый Новый год. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Так, в Зале Полководцев состоится праздничный концерт. Перед гостями выступит вокальный коллектив «Мастерская голоса «Путеводная звезда» из подмосковного Одинцова. В программе прозвучат песни «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви», «Рыба-солнце», «Зима-красавица», «Девочка из фильма» и другие известные эстрадные композиции.

Кроме того, у всех желающих будет возможность посмотреть выставку «Новый год. Тыл приближает Победу». Гости музея узнают, как в годы Великой Отечественной войны в стране готовились к встрече главного зимнего праздника. В экспозиции представлены игрушки из картона, ваты, стекла и фольги середины прошлого столетия и многие другие экспонаты.