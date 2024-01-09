Мастера украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную
Специалисты украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную в Южном административном округе. Об этом во вторник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
По его словам, в общей сложности было украшено 21 здание. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей — Южного речного вокзала.
— Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений, — отметил Бирюков.
Он также добавил, что всего мастера установили свыше девяти тысяч светодиодных светильников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Накануне заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что три миллиона человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в 2023 году. В общей сложности на этих площадках было проведено свыше 600 бесплатных мероприятий.