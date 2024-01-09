Мастера украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную

Специалисты украсили архитектурно-художественной подсветкой Нагатинскую набережную в Южном административном округе. Об этом во вторник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

По его словам, в общей сложности было украшено 21 здание. Работы провели в рамках проекта по созданию комфортной светоцветовой среды в районе новой точки притяжения жителей — Южного речного вокзала.

— Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений, — отметил Бирюков.

Он также добавил, что всего мастера установили свыше девяти тысяч светодиодных светильников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».