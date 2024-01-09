Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на Крещение

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, столицу может ждать потепление. Об этом во вторник, 9 января, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, аномальные морозы будут сохраняться в Москве вплоть до конца этого месяца.

— Несмотря на то, что на этой неделе температура воздуха будет стремиться к около плюсовым температурам, до 18 января в столицу должны вернуться крепкие морозы, — отметил синоптик.

Однако в крещенскую ночь температура воздуха в Москве будет расти, а разница температур 18 и 19 января может достигнуть порядка 10 градусов.

Синоптик Ильин также рассказал об изменчивой погоде в столичном регионе на этой неделе. По его словам, температура воздуха и атмосферное давление будут постоянно меняться.

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о колебаниях атмосферного давления в период с 10 января по 12 января.