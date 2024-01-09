Метеоролог назвал нормой резкое потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом» прокомментировал прогнозы, согласно которым, в Москве и других регионах страны ожидается резкое потепление после крепких морозов. По словам специалиста, в таких перепадах температуры нет ничего необычного.

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«Дело в том, что умеренный воздух с запада перемещается, заменяет воздушные массы, которые раньше приходили с северо-востока и северо-запада. В происходящем нет ничего аномального, ни одна суровая зима в Москве не обходилась без оттепели», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что нынешней зимой заметных морозов, когда температура ниже -15°C, будет все меньше, а оттепели будут встречаться чаще.