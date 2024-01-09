Москвичам пообещали некомфортное потепление

В Москве в ближайшие дни ожидается некомфортное потепление. Прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Во вторник, 9 января, среду, 10 января, и четверг, 11 января, придет потепление со снегопадами и метелями. По словам синоптика, «хмурая и мрачноватая» погода сменит красивую, хотя и очень холодную. Высота снежного покрова вырастет на 4-8 сантиметров. Метели ожидаются в четверг, при усилении ветра до 17 метров в секунду.

Во вторник днем температура повысится до минус 7-9 градусов, в среду — минус 6-8 градусов, в четверг — минус 1-3 градусов. Очередное похолодание придет в Москву в пятницу, 12 января. До воскресенья, 14 января, столбик термометра будет опускаться до минус 16-20 градусов. Температура в Москве с начала января держалась на отметках около минус 20 градусов и опускалась ниже.