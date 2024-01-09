Бочкарев рассказал, когда завершат строительство Троицкой линии метро

Завершить строительство всех станций Троицкой линии столичного метрополитена планируется до конца 2028 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, строительство линии будет реализовываться поэтапно.

— В 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛ» до «Коммунарки». До конца 2028 года будут завершены работы на еще шести станциях от «Сосенок» до «Троицка», — рассказал заммэра.

В результате возведения этой линии метро появится на новых территориях Москвы, в частности — прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе столицы столицы. Также это снизит нагрузку на другие линии метро и на улично-дорожную сеть, которая здесь расположена.

Новая ветка будет включать 17 станций, а ее длина достигнет 42 километров, что сделает ее одним из самых протяженных радиусов столичного метрополитена. Пересадочные узлы будут организованы между станцией «Новаторская» и Большой кольцевой линией, станцией «Академическая» и Калужско-рижской линией, а также станцией «Коммунарка» и Сокольнической линией. Также планируется организовать пересадку с «ЗИЛа» на Бирюлевскую линию, передает слова Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».