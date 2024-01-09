Какие необычные детские площадки появились в Москве в 2023 году

В 2023 году в рамках комплексного благоустройства территорий школ, дворов, парков и других общественных пространств в столице появилось множество новых детских площадок. Они становятся ярче, разнообразнее и помогают развивать не только физические, но и умственные способности ребят.

© Mos.ru

Современные детские площадки — это настоящие игровые комплексы с веревочными парками, горками, скалодромами, тарзанками, развивающими и музыкальными панелями для малышей, скейт-парками для ребят постарше и многим другим.

Видео дня

Некоторые площадки представляют из себя целые игровые парки, например «Логово разбойника» в пойме реки Жужи. По легенде, в XVII веке здесь скрывался известный разбойник Андрей Савка. На месте снесенных гаражей на улице Академика Миллионщикова сделали игровую площадку в стиле русского деревянного зодчества: замки с резными башенками, соединенными подвесными мостами-препятствиями, качели, в том числе для самых маленьких, качалки и мостик для балансирования, домики разных размеров, похожие на хижины. Рядом смонтировали большой игровой элемент со столбами в виде стволов деревьев с ветвями, между которыми натянули канаты и сетки для лазанья. Играя на площадке, дети могут погрузиться в атмосферу того времени и познакомиться с традициями русской архитектуры.

Еще два тематических комплекса появились в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Дизайн одного из них тоже вдохновлен историей. На протяжении нескольких столетий жители находившейся здесь деревни Зябликово занимались производством канители — тончайшей проволоки из серебра или золота, которой украшали ювелирные изделия или одежду. В оформлении площадки присутствуют желтые и оранжевые полутона, на ней установили необычный арт-объект — акриловые буквы на опорах, которые под определенным углом образуют слово «канитель». Здесь есть канатные конструкции, качели, горки, карусели, скалодромы, батуты и многое другое.

Вторую площадку — «Дубраву» — оборудовали на Ореховом бульваре посреди реликтовой дубовой рощи. Цветовая гамма и стилистика оборудования и покрытия гармонируют с естественными природными тонами. Площадка разделена на зоны для детей разного возраста. Малыши могут резвиться в песочнице с экскаватором, качаться на качелях, прыгать на батутах, развивать мелкую моторику и память с помощью специальной панели. Ребята постарше проводят время на высотном игровом комплексе с горками и полосой препятствий. Для детей с ограниченными возможностями здоровья обустроили игровой городок, специальные качели и карусель.

При благоустройстве участка парка «Яуза» в районе Новоосташковского моста в этом году появился целый детский кластер. Он состоит из четырех площадок разных размеров, объединенных между собой дорожками. Общая площадь кластера — более 2,7 тысячи квадратных метров. Здесь, помимо стандартных каруселей, качелей, в том числе для самых маленьких, качалок-балансиров и лазалок, появились модульные арки, а еще канатная дорога и большая песочница со столиками и пнями. Также есть спортивно-игровой комплекс, состоящий из пяти блоков, соединенных между собой подвесными канатами, ручками и переходами разной степени сложности.

Еще один детский кластер появился на другом участке парка «Яуза» в районе моста Бескудниковской железнодорожной ветки. Отличительная особенность игровой зоны — двухуровневая организация площадки. На нижнем ярусе разместилась основная площадка с детскими игровыми малыми архитектурными формами, предназначенными для детей от семи лет. Для родителей на верхнем ярусе появились столы для игры в шахматы и перголы с подвесными качелями, а на подпорной стенке между этажами есть пространства, где можно рисовать мелками.

Тематические детские площадки появляются не только в парках, но и во дворах жилых домов. В этом году на улице Маршала Кожедуба оборудовали площадку для тех, кто мечтает стать летчиками. Здесь есть самолет, в котором можно почувствовать себя настоящим авиатором. Неподалеку расположился игровой комплекс с похожими на кремлевские башенками.

В сквере у станции метро «Люблино» сделали большую детскую площадку и «Аллею сказок», на которой поставили 25 деревянных фигур персонажей известных сказок и мультфильмов: трех богатырей, Маши и Медведя, Бабы-яги и избушки на курьих ножках, Кащея Бессмертного, Колобка и других.

Детские площадки делают не только по русским сказкам. Так, в Конькове, на улице Островитянова, есть сразу несколько игровых зон, дизайн которых вдохновлен произведениями Джона Толкина: «Эльфийская тропа» с тоннелями, горкой и подвесным мостом, «Средиземье» с холмом, на который можно подняться по ступенькам и выступам, а спуститься с горки, и «Лихолесье» с сетками и деревянными перекладинами.

На улице Косыгина в Гагаринском районе обустроили площадку «Атом» с арт-объектом, олицетворяющим электромагнитные волны. Появилась она здесь неслучайно — Гагаринский район смело можно назвать научным кластером столицы. Здесь расположены 44 ведущих научно-исследовательских института, в том числе здание Президиума РАН. Для юных жителей установили горки, тоннели, качели-гнезда, песочницу с экскаватором, гамаки и переговорные трубы.