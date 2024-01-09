Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

— По мере нарастания пассажиров количество поездов также увеличивается. В целом, депо «Аминьевское» может обеспечить увеличение почти на 20–25 процентов количества поездов, выходящих на линию. Это и комфорт пассажиров, и, конечно, для машинистов метро, для тех, кто обслуживает каждый день поезда. Это тоже комфортные и современные условия и надежность работы в целом метрополитена, — отметил Сергей Собянин.