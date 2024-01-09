Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 января, рассказал об открытии нового электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро. Оно расположено в западной части столицы.
Глава города отметил, что новое депо на 20-25 процентов увеличит число подвижных составов, ежедневно выходящих на линии. По словам мэра, в будние дни БКЛ в среднем пользуется более миллиона горожан и гостей столицы. При этом их число постоянно возрастает.
— По мере нарастания пассажиров количество поездов также увеличивается. В целом, депо «Аминьевское» может обеспечить увеличение почти на 20–25 процентов количества поездов, выходящих на линию. Это и комфорт пассажиров, и, конечно, для машинистов метро, для тех, кто обслуживает каждый день поезда. Это тоже комфортные и современные условия и надежность работы в целом метрополитена, — отметил Сергей Собянин.
8 января Собянин рассказал, что в наступившем году в городе продолжится развитие Московских центральных диаметров. Так, планируется завершить строительство нового московского городского вокзала Митьково МЦД-3, а также реконструкцию станции Щербинка МЦД-2.
За 2024 год сеть МЦД выросла в два раза, а ее пассажиры совершили 360 миллионов поездок. Напомним, в 2023 году состоялось открытие новых линий Московских центральных диаметров. Были введены в эксплуатацию МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».