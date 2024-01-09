Синоптик рассказал, когда спадут аномальные морозы в Москве

Первое потепление придет в Московский регион уже 9 января, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в начале рабочей недели над Русской равниной сформируется фронтальная зона, которая ослабит морозы.

Температура воздуха в столице составит от 8 до 10 градусов. Также во второй половине дня ожидается снег. На старый Новый год, 14 января, столбики термометров опустятся до –15 градусов, — сообщил Шувалов.

Ранее он рассказал о климатических рекордах в России в 2023 году. Так, в ноябре были зафиксированы более 100 эпизодов достижения максимальной температуры, но абсолютные значения были отмечены в единичных случаях.

После рекордно холодной ночи на 4 января в Москве, когда температура воздуха опустилась до 27,1 градуса ниже нуля, жители района Отрадное пожаловались на отключение света, отопления и воды в домах. Причиной стал пожар на трансформаторной подстанции.