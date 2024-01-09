Бесплатные катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы

Период работы 23 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московских сезонов» продлили — они будут открыты до конца зимы.
Катки находятся по адресам:
— площадь Революции;
— Профсоюзная улица, владение 41;
— Коптевский бульвар, владение 18а;
— сквер у станции метро «Некрасовка»;
— Ключевая улица, владение 22;
— улица Перерва, владение 52;
— Митинская улица, владение 31;
— Матвеевская улица, владение 2;
— Соколово-Мещерская улица, владение 23;
— улица Хачатуряна, владение 13б, сквер у станции метро «»;
— Уральская улица, владение 16;
— улица Теплый Стан, владение 1б;
— улица Адмирала Руднева, владение 8;
— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;
— Авиационная улица, владение 24, площадь у станции метро «Щукинская»;
— улица Грекова, дом 3ж;
— Вешняковская улица, владение 16;
— Городецкая улица, владение 1;
— Святоозерская улица, владение 1;
— Сухонская улица, дом 6, строение 1;
— проезд Серебрякова, 14, строение 1 (напротив);
— Волгоградский проспект, дом 119;
— Зеленоград, 16-й микрорайон, напротив школы № 1150.
Катки открыты по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение организовано по сеансам. Нужна предварительная регистрация.
Гости могут арендовать коньки в пунктах проката. Услуга платная. Со своими коньками на лед можно пройти свободно. Для всех желающих доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков.
Детям старше трех лет предлагают воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Родителям без коньков, сопровождающим юных фигуристов, бесплатно выдают специальную обувь. Подростки от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно с письменного согласия родителей.
«Московские сезоны» — это цикл городских уличных мероприятий, в том числе масштабных фестивалей «Путешествие в Рождество», «Московская Масленица», «Пасхальный дар», «Цветочный джем», «Времена и эпохи», «Золотая осень» и «Рыбная неделя в Москве». Эти события делают столицу интересной для горожан и привлекательной для туристов. Узнать больше о мероприятиях и площадках «Московских сезонов» можно на сайте проекта.