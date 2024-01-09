Бесплатные катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы

Период работы 23 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московских сезонов» продлили — они будут открыты до конца зимы.

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Катки находятся по адресам:

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— площадь Революции;

— Профсоюзная улица, владение 41;

— Коптевский бульвар, владение 18а;

— сквер у станции метро «Некрасовка»;

— Ключевая улица, владение 22;

— улица Перерва, владение 52;

— Митинская улица, владение 31;

— Матвеевская улица, владение 2;

— Соколово-Мещерская улица, владение 23;

— улица Хачатуряна, владение 13б, сквер у станции метро «»;

— Уральская улица, владение 16;

— улица Теплый Стан, владение 1б;

— улица Адмирала Руднева, владение 8;

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— Авиационная улица, владение 24, площадь у станции метро «Щукинская»;

— улица Грекова, дом 3ж;

— Вешняковская улица, владение 16;

— Городецкая улица, владение 1;

— Святоозерская улица, владение 1;

— Сухонская улица, дом 6, строение 1;

— проезд Серебрякова, 14, строение 1 (напротив);

— Волгоградский проспект, дом 119;

— Зеленоград, 16-й микрорайон, напротив школы № 1150.

Катки открыты по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение организовано по сеансам. Нужна предварительная регистрация.

Гости могут арендовать коньки в пунктах проката. Услуга платная. Со своими коньками на лед можно пройти свободно. Для всех желающих доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков.

Детям старше трех лет предлагают воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Родителям без коньков, сопровождающим юных фигуристов, бесплатно выдают специальную обувь. Подростки от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно с письменного согласия родителей.