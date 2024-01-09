Голосование за выбор названия городского проекта открыл «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование за выбор названия для нового просветительного проекта по финансовой грамотности. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе Департамента финансов города Москвы.

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Этот проект с 2022 года реализовывается в столичных библиотеках. Выбрать понравившееся название можно из восьми предложенных вариантов, среди них — «Клуб финансово грамотных», «Абонемент ФинГрам», «Библиофин», «Студия финансовой грамотности», «Школа финансов», «Финансы: просто о сложном», а также «Азбука финансовой грамотности» и «Финансовая грамотность от а до я». Также участники голосования смогут предложить собственный вариант.

На данный момент мероприятия проекта проводятся во всех административных округах столицы. Москвичи могут посетить интерактивные лекции, мастер-классы, а также принять игры в бизнес-играх и кейс-сессиях. На них жителям города рассказывают о правилах кредитования, способах ведения семейного бюджета и многом другом. В качестве спикеров выступают специалисты центра финансовой грамотности столицы, представители крупных финансовых структур, а также медийные личности, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.