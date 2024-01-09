Московский зоопарк показал процесс кормления панды Катюши

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 9 января, опубликовала видео кормления панды Катюши.

— Медитация на день для вас, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как детеныш пьет мамино молоко, помогая себе лапами. Катюша действительно занята процессом и словно не замечает ничего вокруг.

Светлана Акулова также поделилась кадрами с «балдеющей» в своем вольере Катюшей. Многочисленные подписчики уже успели по-доброму позавидовать режиму дня пандочки.

Когда Катюша не хочет спать, она беззаботно проводит время, переключаясь с игрушек на подвижные игры. Столичный зоосад опубликовал видеоролик о том, как панда бегает за киперами.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.