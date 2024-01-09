Московский зоопарк показал процесс кормления панды Катюши
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 9 января, опубликовала видео кормления панды Катюши.
— Медитация на день для вас, — написала она в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как детеныш пьет мамино молоко, помогая себе лапами. Катюша действительно занята процессом и словно не замечает ничего вокруг.
Светлана Акулова также поделилась кадрами с «балдеющей» в своем вольере Катюшей. Многочисленные подписчики уже успели по-доброму позавидовать режиму дня пандочки.
Когда Катюша не хочет спать, она беззаботно проводит время, переключаясь с игрушек на подвижные игры. Столичный зоосад опубликовал видеоролик о том, как панда бегает за киперами.
Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.
Детеныш больших панд Жуи и Диндин родился в августе. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней.