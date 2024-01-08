Собянин: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло

"Мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Для Москвы 2019 год был рекордным по внутреннему турпотоку. Но в 2023-м мы приняли на 22% больше гостей. Число бизнес-поездок увеличилось на 28%", - написал мэр.