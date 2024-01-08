Стало известно, когда в Москву вернутся сильные морозы

По прогнозам, заморозки, державшиеся в пределах 20-25 градусов ниже нуля, начнут уступать место потеплению уже со вторника. Утром понедельника термометр показывал минус 23, а к вторнику ожидается лишь минус 9. По словам Вильфанда, атлантический циклон принесёт с собой тёплые воздушные массы, нормализуя температуру и снижая морозы до минус 4 градусов в среду.

Вильфанд подчеркнул, что такие перепады в погоде – нормальное явление, обусловленное движением циклона. Однако, он предупредил, что холода вернутся в Москву уже с 12 января, при этом к старому Новому году ожидается существенное понижение температуры до минус 20 градусов.