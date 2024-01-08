Морозы до минус 20 ожидаются в столице в ночь на старый Новый год

В ночь на старый Новый год в Москве ударят 20-градусные морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в полночь 14 января температура воздуха будет ниже чем в ночь на 1 января. Мороз будет усиливаться ночью, однако в течение дня температура будет повышаться. Синоптик подчеркнула, что температура останется ниже климатической нормы, но тенденция будет на ее повышение. Она также рассказала, что в середине текущей недели ожидается потепление до минус 2 градусов. "Уже в понедельник атмосферное давление будет снижаться, к ночи начнется небольшой снег. Изменение характера погоды будет связаны с тем, что атмосферные фронты южных циклонов имеют средиземноморский характер. Они принесут всплески тепла и снегопады от небольших до умеренных", – пояснила Позднякова. Во вторник ночью прогнозируется небольшой снег, днем его будет больше. Температура воздуха в начале ночи составит около 16–18 градусов ниже нуля, а потом будет всплеск тепла. Максимальная температура днем составит 7–9 градусов мороза. В среду в течение суток будет будет небольшой снег и минус 7–9 градусов. В четверг днем температура повысится до минус 2–4 градусов. Она все еще будет ниже климатической нормы, однако всего на 2–3 градуса. В то же время порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду. В пятницу и субботу столица будет находиться в тылу циклонов, которые принесут тепло, однако вновь нагрянут морозы. Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что после понедельника, 8 января, температура в Москве может подняться до минус 1–6 градусов, однако комфортной зимы ожидать не стоит. До этого еще один специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.