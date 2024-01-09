В Москве во вторник ожидается небольшой снег и до –9°C

Умеренный снегопад, гололедица и до –9°C ожидаются в Москве во вторник. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Москве днем 9 января будет варьироваться в диапазоне от –9°C до –7°C. В Московской области днем ожидается от –8°C до –11°C. Ночью ожидается примерно такая же температура.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что потепление в Москве почти на 20°C, которое ожидается в ближайшие дни, связано с приходом в регион циклона. При этом, по его словам, морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году. За ночь и к утру 6 января высота снежного покрова достигла отметки в 21 см.