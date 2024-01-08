Стало известно, сколько арендованных помещений выкупил бизнес в Москве

Представители малого и среднего бизнеса в прошлом году выкупили у города по преимущественному праву порядка 69 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут ее выкупить. При этом помещения, реализованные на специализированных торгах для МСП, должны не меньше пяти лет находиться в перечне объектов для использования малым и средним бизнесом.

Кроме того, Ефимов рассказал, что в ушедшем году бизнесмены выкупили без аукциона 368 объектов недвижимости, передает официальный сайт мэра Москвы.