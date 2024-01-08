Стало известно, сколько арендованных помещений выкупил бизнес в Москве

Около 370 арендованных помещений выкупил у города малый и средний бизнес в 2023-м
Представители малого и среднего бизнеса в прошлом году выкупили у города по преимущественному праву порядка 69 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут ее выкупить. При этом помещения, реализованные на специализированных торгах для МСП, должны не меньше пяти лет находиться в перечне объектов для использования малым и средним бизнесом.
Кроме того, Ефимов рассказал, что в ушедшем году бизнесмены выкупили без аукциона 368 объектов недвижимости, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также представитель мэрии рассказал, что в 2023 году инвесторы арендовали по итогам торгов более пяти гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости. На предоставленных городом участках инвесторы возводят объекты для развития столичной инфраструктуры. Среди них — магазины, транспортные предприятия и жилье.