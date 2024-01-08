Синоптик Леус рассказал о московской погоде на этой неделе
Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус рассказал москвичам и гостям столицы о том, к какой погоде стоит готовиться на грядущей рабочей неделе. Сегодня, 8 января, за окном наблюдается так называемый финал “морозной серии”, то есть заключительный день аномальных холодов.
“К вечеру столбики термометров будут на уровне -14..-16 градусов. Эти значения еще ниже нормы. Завтра днем погода в городе окажется под влиянием активного “ныряющего циклона” - атмосферных вихрей, которые быстро идут с севера на юг. На улице будет облачно, пройдет небольшой снег, температура составит -8..-10 градусов”, - поделился Леус в беседе с RT.
В среду тоже будет облачно и временами снежно. Днем столбики термометров покажут -6..-8 градусов. В четверг потеплеет до -2..-4 градусов. В пятницу, 12 января, вернутся заморозки - похолодает до -12..-14 градусов.