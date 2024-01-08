Синоптик Леус рассказал о московской погоде на этой неделе

“К вечеру столбики термометров будут на уровне -14..-16 градусов. Эти значения еще ниже нормы. Завтра днем погода в городе окажется под влиянием активного “ныряющего циклона” - атмосферных вихрей, которые быстро идут с севера на юг. На улице будет облачно, пройдет небольшой снег, температура составит -8..-10 градусов”, - поделился Леус в беседе с RT.