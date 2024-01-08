«Как же красиво!»: японка показала подписчикам новогоднюю Москву
Японка Марина Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам столице.
Она особо отметила морозную погоду: на улице, по ее словам, было «дико холодно».
— Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз: минус 15 и 20 градусов. Это называется мир мороза! — заявила японка на своем YouTube-канале.
Она показала украшенные Лубянскую площадь, Центральный детский магазин на Лубянке, Театральную площадь, ЦУМ, рождественскую ярмарку на Красной площади и каток у ГУМа.
— В России летом почти весь день светло. Зимой же где-то в 16-17 часов вечера уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким, поэтому мое настроение поднимается. Я обожаю эту иллюминацию! — призналась Сибаяма, отметив, что переживает эту чувство каждый год.
Особо она отметила новогоднюю елку около Красной площади.
— Как же красиво! Это самая большая елка в Москве, — рассказала японка подписчикам.
Провести новогодние каникулы с 1 по 8 января можно во всевозможных столичных парках, каждый из которых подготовил собственную праздничную программу.