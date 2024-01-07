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Виртуальная карта «Тройка» станет доступна для всех пассажиров в июне

В июне 2024 года возможность использовать виртуальную транспортную карту «Тройка» появится у всех пассажиров столичного транспорта. Об этом ранее журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Виртуальная карта «Тройка» станет доступна для всех пассажиров в июне
© РИА Новости

«В июне 2024 года виртуальная «Тройка» станет доступна для всех пассажиров. Не нужно будет носить пластиковый носитель», – сказал Ликсутов.

Он отметил, что после появится возможность пополнять «Тройку» с помощью QR-кода в приложении.

Новости Москвы
Максим Ликсутов