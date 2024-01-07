Виртуальная карта «Тройка» станет доступна для всех пассажиров в июне
В июне 2024 года возможность использовать виртуальную транспортную карту «Тройка» появится у всех пассажиров столичного транспорта. Об этом ранее журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В июне 2024 года виртуальная «Тройка» станет доступна для всех пассажиров. Не нужно будет носить пластиковый носитель», – сказал Ликсутов.
Он отметил, что после появится возможность пополнять «Тройку» с помощью QR-кода в приложении.
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