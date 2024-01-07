Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье

Собянин: Археологи обнаружили в центре Москвы посуду XVIII–XIX веков
Во время раскопок на Большой Татарской улице были обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Реставраторы восстановили коллекцию чайного и столового фарфора. Раскопки проходили в месте, где раньше находилась Татарская слобода, которую населяли выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств.
— Есть изделия и небольших заводов Российской империи, и известных — Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также присутствуют фрагменты китайского фарфора начала XVIII века, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.
В октябре завершилась реставрация первой части масштабной коллекции археологических находок с правого берега Москвы-реки. Специалисты восстановили предметы повседневного обихода, чей возраст достигает 600 лет.
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