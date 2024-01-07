Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье

Во время раскопок на Большой Татарской улице были обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Реставраторы восстановили коллекцию чайного и столового фарфора. Раскопки проходили в месте, где раньше находилась Татарская слобода, которую населяли выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств.

— Есть изделия и небольших заводов Российской империи, и известных — Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также присутствуют фрагменты китайского фарфора начала XVIII века, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

В октябре завершилась реставрация первой части масштабной коллекции археологических находок с правого берега Москвы-реки. Специалисты восстановили предметы повседневного обихода, чей возраст достигает 600 лет.

Столичные археологи отреставрировали клад серебряных и медных монет времен Николая II. Деньги обнаружили во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице.