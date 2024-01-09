До 2 см снега выпадет в Москве в течение дня
В Москве во вторник, 9 января, выпадет до 2 см снега, наиболее сильные осадки ожидаются вечером. Об этом сообщается в Тelegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 2 см. В течение дня снег продолжится. Наиболее интенсивными осадки будут с 18:00 до 21:00. Возможен прирост еще до 2 см снега», – говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
«Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков», – добавили в комплексе городского хозяйства Москвы.