Киперы Московского зоопарка часто проводят тренинги с камышовым котом Заури. Пресс-служба учреждения показала кадры такого времяпрепровождения хауса в воскресенье, 7 января.

В ходе тренинга кипер подводит палочку, к которой Заури прикасается носом. После этого он получает вознаграждение, при этом взаимопонимание между человеком и зверем растет.

— Сейчас тренинг — просто повод восхититься морозными капельками на этих роскошных усах, — подписали кадры в Telegram-канале зоопарка.

В середине ноября прошлого года столичный зоосад уже делился роликом с Заури. На нем камышовый кот, он же хаус, нисколько не ревнует посетителей к манулу Тимофею, а неторопливо прогуливается по своему вольеру.

Московский зоопарк также опубликовал кадры прогулки манула Тимофея. К снегу палласов кот все еще привыкает. На видео, которым поделился зоосад в первый день зимы, палласов кот с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.