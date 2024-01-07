В Москве ожидаются переменная облачность и до 21 градуса мороза

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 21 градуса прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 19 градусов до минус 21 градуса, в ночь на понедельник - до минус 27 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.