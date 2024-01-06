Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

В период с 9 по 27 января на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится расписание движения поездов. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Корректировки графика будут действовать по будням с 22:00 до 4:30. В этот период интервалы движения будут увеличены, у части поездов изменится набор остановок, время работы на Савеловском направлении сократится. Помимо этого, на Белорусском направлении часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская. Изменения коснутся некоторых рейсов аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, которые проходят ранним утром и поздним вечером.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково. Это необходимо для строительства станции Петровско-Разумовская. Пассажиры могут сверять расписание городских и пригородных поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика, передает агентство городских новостей «Москва».

Для удобства пассажиров в предпраздничные и праздничные дни, с 30 декабря по 8 января, Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком ЦППК внесли изменения в расписание пригородных поездов всех радиальных направлений.