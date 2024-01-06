На первой рабочей неделе в 2024 году в Москве произойдут колоссальные перемены в погоде, которые улучшат климатические условия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 7 января в городе все еще будет очень холодно — в этот день ожидаются сильные морозы.

— Рождественская ночь будет холодной: минус 19–24 градуса, но днем несколько потеплеет — до минус 19 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков, — уточнила эксперт.

Более холодная погода, по словам Поздняковой, ждет москвичей 8 и 9 января.

— В этот период ожидается прохождение атлантического циклона, который принесет сильные морозы. Столбики термометров рухнут до показателей минус 26–28 градусов в ночные часы, а днем температура достигнет минус 19–23 градусов. Такие же условия сохранятся 9-го числа, — сказала спикер.

В последующие дни власть антициклона будет уходить, погода начнет меняться:

— Со среды, 10-го числа, вернется облачная погода со снегом. Столицу снова накроют осадки. Дороги вновь придется чистить. В среду ожидается резкое потепление до минус 16–18 градусов ночью и около 15 градусов мороза днем. В четверг будет облачно, временами снег, ночная температура поднимется до показателей минус 10–15 градусов, а днем — до минус 8–10.

Соответствующие погодные условия сохранятся до конца предстоящей недели. За это время Москва вернется к климатической норме января, которая сейчас в среднем на 15 градусов ниже нормы, добавила эксперт.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что во второй декаде месяца день будет становиться длиннее, соответственно, и солнечных дней станет больше. К тому же у столичной погоды в последние годы появилась особенность: половина месяца очень холодная, а вторая половина — аномально теплая.