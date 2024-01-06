Парковка в Москве будет бесплатной 73 дня в 2024 году

— По воскресеньям водители могут оставлять машины бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. В эти дни в городе снижается число машин, поэтому отмена платности не влияет на загруженность дорог. Всего в 2024 году парковка будет бесплатной 73 дня, из них 22 — на всех улицах, — пояснил он.