Парковка в Москве будет бесплатной 73 дня в 2024 году
В наступившем 2024 году городская парковка будет бесплатной для жителей столицы 73 дня. Об этом в субботу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— По воскресеньям водители могут оставлять машины бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. В эти дни в городе снижается число машин, поэтому отмена платности не влияет на загруженность дорог. Всего в 2024 году парковка будет бесплатной 73 дня, из них 22 — на всех улицах, — пояснил он.
Также парковка станет бесплатной в праздничные дни: 1–8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Парковочные абонементы упрощают столичным водителям процесс оплаты парковок. О том, как получить такой абонемент и что для этого нужно, — в материале «Вечерней Москвы». Его можно использовать на всех платных парковках, кроме тех, где паркуются грузовой транспорт, автобусы и автомобили, принадлежащие людям с инвалидностью.