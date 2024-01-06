Москвичей пригласили на зимние активные развлечения в столице

В столице подготовили множество активных зимних развлечений на любой вкус. Горожанам предлагают прокатиться с горок на тюбингах, принять участие в лыжных гонках, проверить свои силы в районных соревнованиях, узнать интересные факты о Москве и многое другое.

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В зимний сезон в столице будут работать почти 1400 катков как с натуральным, так и с искусственным покрытием. Из них 45 площадок открыты в парках культуры и отдыха, а также на природных территориях Москвы. Самым большим в этом году стал каток в Парке Горького, причем его частью стала Пушкинская набережная с видом на Москву-реку и Крымский мост. Также горожане могут прокатиться с 20 горок в столичных парках на тюбингах и ледянках.

На природных территориях и в парках Москвы открылись 82 бесплатные трассы для катания на лыжах. Их общая протяженность составила почти 230 километров. Кроме того, в столице подготовили пешеходные маршруты для любителей скандинавской ходьбы, активные мероприятия для посетителей площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», спортивные соревнования, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти полмиллиона человек отпраздновали Новый год на центральных площадках, в городских парках, на ВДНХ и фестивале «Путешествие в Рождество».