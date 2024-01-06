Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции «Подвешенный мандарин»

Свыше тонны цитрусовых удалось собрать при помощи москвичей в ходе акции «Подвешенный мандарин», которая проходила в конце 2023 года – с 15 по 31 декабря. Вести Подмосковья
Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Mos.ru
Свыше 1 тонны фруктов собрали жители Москвы для благотворительных фондов и малоимущих семей в рамках акции "Подвешенный мандарин". ТАСС
За неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»