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Более тонны цитрусовых собрали москвичи во время акции «Подвешенный мандарин»

Свыше тонны цитрусовых удалось собрать при помощи москвичей в ходе акции «Подвешенный мандарин», которая проходила в конце 2023 года – с 15 по 31 декабря. Вести Подмосковья

Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Mos.ru

Свыше 1 тонны фруктов собрали жители Москвы для благотворительных фондов и малоимущих семей в рамках акции "Подвешенный мандарин". ТАСС

За неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»

Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции «Подвешенный мандарин»
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