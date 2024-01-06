На улицах вблизи храма Христа Спасителя перекроют движение транспорта

Движение транспорта будет недоступно 6 и 7 января на нескольких улицах района Хамовники из-за проведения праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Так, в субботу, 6 января, с 18:00 до 20:00 автомобилисты не смогут воспользоваться участком в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и улицей Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки.

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Здесь сможет передвигаться только общественный транспорт. С 20:00 6 января до 03:00 7 января эти участки перекроют полностью.

Кроме того, в ночь на Рождество в столице продлят время работы городского транспорта, а метро МЦК и компенсационные автобусы будут работать до 02:00. МЦД в свою очередь будет курсировать до 03:00, 151 наземный маршрут, включая 17 трамвайных, — до 03:30. 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.