Собянин сообщил об устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО

Собянин сообщил о полном устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО
Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения, — рассказал глава города.
Мэр добавил, что несмотря на своевременное устранение всех последствий возгорания, двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан, о чем написал в своем Telegram-канале.
Возгорание, о котором идет речь, произошло в Высоковольтном проезде утром в четверг, 4 января. Произошло оплавление фасада здания, пожару присвоили второй ранг опасности.
Немногим позже возгорание на электроподстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, однако в ближайших домах было отключено электроснабжение.
Позднее Собянин сообщил, что для устранения последствий аварии в городе создали оперативный штаб. В результате оперативной работы теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы было возобновлено.