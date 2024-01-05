Собянин сообщил об устранении последствий возгорания на подстанции в СВАО

Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что несмотря на своевременное устранение всех последствий возгорания, двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан, о чем написал в своем Telegram-канале.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в Высоковольтном проезде утром в четверг, 4 января. Произошло оплавление фасада здания, пожару присвоили второй ранг опасности.

Немногим позже возгорание на электроподстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, однако в ближайших домах было отключено электроснабжение.