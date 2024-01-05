Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 5 января, поделилась кадрами с повзрослевшей малышкой-пандой Катюшей и ее естественными процессами в организме.

Акулова отметила, что сейчас детеныш больших панд активно растет и становится самостоятельнее. Однако ее мама Диндин уже перестает справляться со своими задачами по очистке Катюши от бытовых загрязнений.

Диндин, по словам генерального директора, не успела вылизать малышку, поэтому теперь она не белая, а желтоватого оттенка.

— Пока мы ее не отмыли, она пометила желтыми лапками всю территорию, и Диндин тоже, — следует из подписи к публикации.

4 января столичный зоосад также показал кадры с малышкой-пандой и ее мамой. На видео животные обнимаются и лежат в веточках бамбука. Катюша забралась к Диндин на живот и пытается ее разбудить.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января подвел итоги голосования за имя малышки-панды из Московского зоопарка и сообщил, что большинством голосов ее назвали Катюшей.